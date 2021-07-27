Уппсала, Швеция, 27 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Среди всех лиц, тесты на наличие коронавирусной инфекции которых в шведской Уппсале на прошлой неделе оказались положительными, почти 75% были гражданами в возрасте от 16 до 29 лет. В настоящее время местные власти лена Упссала, расположенного к северу от Стокгольма, прогнозируют рост числа заражений «Дельта"-вариантом коронавируса. Об этом 27 июля написала газета Aftonbladet.

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Согласно прогнозу местных эпидемиологов, распространение в регионе SARS-CoV-2 из-за появление более заразного «Дельта"-варианта будет увеличиваться в течение следующих трех недель. Однако в администрации Уппсалы предупредили, что рост числа случаев заражения штаммом «Дельта» ожидается по всей Швеции.

Отмечается, что за последние две недели чуть более 40% всех подтвержденных случаев заражения «Дельта"-вариантом в Уппсале были связаны с поездками граждан за границу.