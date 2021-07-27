Томск, 27 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 июля в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области выявлен 36 701 носитель коронавируса, выздоровели 33 304 человека. За сутки в регионе от коронавирусной инфекции излечились 32 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Томской области был подтвержден 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 37 человек.