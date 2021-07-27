Батуми, Грузия, 27 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Батуми после обильных ливней подтопило около десяти улиц. Об этом 27 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ливень

Как рассказали журналистам местные жители, район так сильно залило водой из-за того, что должным образом не работает инфраструктура. Сообщается, что по некоторым улицам невозможно ходить.

В городской службе Батуми агентству сообщили, что специальные бригады якобы заранее вышли в районы, которые обычно подтапливает во время ливней, и начали расчистку труб сточной канализации.

Стоит отметить, что в Грузии 27 июля из-за дождей были повреждены участки двух дорог в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, а также мост через реку. Движение автотранспорта на этих участках остановлено.