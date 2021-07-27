Стокгольм, 27 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Швеции обвинили 60-летнего иранца в совершении преступлений против человечности, имевших место в Иране в 1988 году. Дело передано в Окружной суд Стокгольма. Об этом 27 июля сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

Цитата из х/ф «Пепел и алмаз». Реж. Анджей Вайда. 1956. Польша Попранная человечность

Мужчину, который находится под стражей почти два года, подозревают в том, что он сыграл ведущую роль в казнях тысяч политических заключенных. Обвиняемый был арестован шведскими правоохранителями, как только он прибыл в международный аэропорт Арланда в ноябре 2019 года.

С тех пор было проведено обширное предварительное следствие, в результате которого были обнаружены десятки пострадавших по всему миру. Сейчас их просят явиться в стокгольмский суд в качестве свидетелей.

Газета Aftonbladet пишет, что судебный процесс продлится несколько месяцев и станет одним из крупнейших международных уголовных дел на сегодняшний день в Швеции.