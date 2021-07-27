Вашингтон, 27 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Сети опубликован тизер пятого сезона испанского сериала «Бумажный дом». Ролик доступен в официальном Twitter-аккаунте стримингового сервиса Netflix.

За компьютером

https://twitter.com/netflix/status/1419659618968502272

На видео Профессор (Альваро Морте), один из главных героев шоу, скован цепью, которую держит неизвестная женщина. «Шах и мат, Профессор?» — гласит подпись к тизеру.

Добавим, что премьера трейлера пятого сезона сериала состоится 2 августа 2021 года. Сами эпизоды «Бумажного дома» будут выходить по частям — первая станет доступна 3 сентября 2021 года, а вторая — 3 декабря 2022 года.