Саранск, 27 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

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Скончались женщина 1949 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Они поступили в стационар с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», в виде осложнения указана двусторонняя полисегментарная пневмония и двустороння вирусно-бактериальная субтотальная пневмония. Также лечение затрудняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 395 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 588 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2335 человек.

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