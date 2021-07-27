Стокгольм, 27 июля, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Компания Bolt приостанавливает аренду электросамокатов в крупных городах Швеции в ночное время. Ожидается, что эта мера приведет к меньшему количеству аварий. Об этом 27 июля написала газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

«С 00:00 до 05:00 по пятницам и субботам арендовать электрические самокаты будет невозможно в Стокгольме, Гётеборге, Мальмё и Лунде», — говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечают журналисты, новость поступила после жалоб медиков об инцидентах и травмах среди тех, кто использует данный тип транспортного средства.

«Чаще всего это различные раны, переломы рук и ног, травмы лица и выбитые зубы. Случаются также серьезные, очень серьезные или даже опасные для жизни травмы», — заявил в интервью новостному агентству TT главный врач стокгольмской больницы Salgrenska Рагнар Анг.