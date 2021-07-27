Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Возможность «небольшой территориальной коррекции» обсуждалась между президентом Сербии Александром Вучичем и экс-президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи. Об этом заявил в интервью косовским СМИ бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам Болтона, эта «территориальная коррекция» могла стать частью «большого пакета», который в итоге привел бы к решению косовского вопроса.

«Если люди не желают обсуждать территориальную коррекцию, тогда они лишают переговоры одной из возможных составляющих окончательного решения и сужают возможности для его достижения. Правительство Косово имеет полное право заявить, что не желает обсуждать территориальную коррекцию, но я считаю, что это фактически значит, что продвижения в переговорах не будет», — заявил Болтон изданию «Косово онлайн».

Болтон добавил, что «мы все еще не знаем, как администрация Байдена относится к Балканам», но если «Альбин Курти не заинтересован в реализации Вашингтонского соглашения, тогда этот документ мертв».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о необходимости «обмена территориями» между Белградом и Приштиной. В свою очередь, Хашим Тачи говорил о том, что к Косово нужно присоединить три муниципалитета на юге Сербии — Прешево, Медведжу и Буяновац, но при этом не отдавать территории, которые находятся с косовской стороны административной линии южного сербского края Косово и Метохия.