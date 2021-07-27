Джон Болтон: «Территориальная коррекция» решила бы вопрос Косово
Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Возможность «небольшой территориальной коррекции» обсуждалась между президентом Сербии Александром Вучичем и экс-президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи. Об этом заявил в интервью косовским СМИ бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
По словам Болтона, эта «территориальная коррекция» могла стать частью «большого пакета», который в итоге привел бы к решению косовского вопроса.
«Если люди не желают обсуждать территориальную коррекцию, тогда они лишают переговоры одной из возможных составляющих окончательного решения и сужают возможности для его достижения. Правительство Косово имеет полное право заявить, что не желает обсуждать территориальную коррекцию, но я считаю, что это фактически значит, что продвижения в переговорах не будет», — заявил Болтон изданию «Косово онлайн».
Болтон добавил, что «мы все еще не знаем, как администрация Байдена относится к Балканам», но если «Альбин Курти не заинтересован в реализации Вашингтонского соглашения, тогда этот документ мертв».
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о необходимости «обмена территориями» между Белградом и Приштиной. В свою очередь, Хашим Тачи говорил о том, что к Косово нужно присоединить три муниципалитета на юге Сербии — Прешево, Медведжу и Буяновац, но при этом не отдавать территории, которые находятся с косовской стороны административной линии южного сербского края Косово и Метохия.