Чебоксары, 27 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. По факту гибели шестилетнего ребенка при пожаре в Алатыре возбуждено уголовное. Как сообщает СУ СКР по Чувашии, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

По версии следствия, около 23 часов 20 минут 24 июля 2021 года в одноэтажном жилом доме, расположенном в городе Алатырь, произошло возгорание, в результате которого погиб шестилетний мальчки, а его 13-летняя сестра получила множественные ожоги и была доставлена ы больницу. В момент происшествия дети находились дома одни.

«Установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности матерью детей, которая достоверно зная о том, что в её доме имеется ветхая электрическая проводка и периодически возникает аварийный режим работы электрической сети, тем не менее продолжила её эксплуатацию. В результате произошло короткое замыкание, приведшее к возникновению пожара в указанном жилом доме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Алатырь (Чувашия) при пожаре в одноэтажном жилом доме погиб шестилетний мальчик, его 13-летняя сестра, получившая ожоги более 10 процентов поверхности тела, доставлена с множественными ожогами в реанимацию лечебного учреждения. Дом восстановлению не подлежит.

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