Москва, 27 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. России нужно иметь как минимум четыре авианосца. Об этом 27 июля заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

«Минимальное необходимое для нашего флота количество авианосцев — это минимум четыре. Два на севере, два на юге — в Тихом океане. Один корабль должен находиться на базе, один может действовать в удаленных районах, но нам нужно четыре авианосца», — сказал Сивков.

Эксперт также отметил, что на данный момент у России есть технические возможности для решения этой задачи.