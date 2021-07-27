Саранск, 27 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 27 июля выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 588 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 858 жителей Мордовии. 395 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1259 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1850 человек.