Лодзь, Польша, 27 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Гражданин Украины, пострадавший в ДТП 24 июля, скончался в больнице города Лодзь. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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«Сегодня утром в больнице города Лодзь умер гражданин Украины 1967 года рождения, родные уже осведомлены посольством. Ещё трое украинцев находятся в больницах разных городов с положительной динамикой. Все — жители Херсонской области», — рассказали в министерстве.

Напомним, 24 июля возле польского города Радомско в Лодзинском воеводстве столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали семь граждан Украины, один из которых позже скончался в больнице.

Напомним, ранее в Волынской области Украины в аварию попал легковой автомобиль, в котором находились 12 человек. В результате трое из них погибли.