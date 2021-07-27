Пермь, 27 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Перми днем 27 июля на реке Кама в районе Красавинского моста произошло ЧП — затонул катер, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Место, где затонул катер

На дно ушло маломерное судно типа «Ярославец», пришвартованное к технологическому причалу. Сейчас территорию, где затонул катер, ограждают бонами для ограничения распространения топлива в водной акватории. Водолазы обследуют затонувшее судно. По оперативным данным, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства и экологического законодательства.