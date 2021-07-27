Владимирские депутаты предложили изменить закон о соцзащите «чернобыльцев»
Владимир, 27 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Законодательное собрание Владимирской области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите «чернобыльцев». Речь идет о более справедливом распределении льготы на коммунальные платежи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, инициатива будет направлена в Госдуму.
По официальным данным общественной организации «Союз Чернобыль», в ликвидации последствий аварии на атомном реакторе принимали участие 2717 жителей Владимирской области. Более трети из них уже ушли из жизни. В качестве благодарности за подвиг государство установило для ликвидаторов ряд льгот. Одна из них касается коммунальных платежей. Тем, кто пострадал от радиации на Чернобыльской катастрофе, полагается компенсации половины расходов на квартплату. Однако мера распространяется только на приватизированное жилье — тех, кто купил квартиру или получил в наследство, она не касается.
Поскольку льгота установлена федеральным законом, скорректировать ее можно только на уровне Госдумы. Депутаты областного парламента подготовили законодательную инициативу, суть которой — устранить неравный подход и предоставить 50-процентную льготу на коммунальные платежи всем, кто пострадал от чернобыльской радиации, вне зависимости от того, каким образом у них возникло право собственности на жилье.