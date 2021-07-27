Екатеринбург, 27 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Чаще всего в Свердловской области похищают автомобили трёх марок, заявил на пресс-конференции врио замглавы управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

Наиболее популярными у преступников являются автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris и марки Toyota. «Что касается угонов, тут лидируют автомобили марки ВАЗ», — уточнил Мурзин.

Всего за первые полгода 2021 года было зафиксировано 150 краж автомобилей (меньше на 33%, чем в аналогичный период 2020 года) и столько же угонов (меньше на 26%). Раскрываемость таких преступлений составляет 45% и 80% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области снизилось число квартирных краж.