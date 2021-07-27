Москва, 27 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Корабли военно-морского флота (ВМФ) России демонстрируют лучшие боевые характеристики в мире. Об этом 27 июля заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте

В доказательство своих слов он сравнил боевые характеристики российских и американских военных кораблей.

«У нас сейчас наши боевые корабли, наверное, без малейшего преувеличения, лучшие в мире. Потому что когда кораблик с водоизмещением в 4,5 тыс. тонн по своим боевым возможностям превосходит лучший американский корабль-эсминец с водоизмещением в 8,5 тыс. тонн, это говорит о многом», — сказал Сивков.