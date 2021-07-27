Мурманск, 27 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области не умер ни один пациент с COVID-19. Последний раз суточный прирост скончавшихся в регионе не был отмечен 24 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 26 июля в регионе было выявлено 252 носителя коронавируса, 126 из них — в областном центре. На лечении с COVID-19 находятся 8,5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии жертвами COVID-19 в Мурманской области стали 1519 человек.