Уфа, 27 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Еще шесть вертолетных площадок для санациации намерены построить в Башкирии. Об этом 26 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Sakha.gov.ru Санавиация

По его словам, поскольку Башкирия является большой, гористой республикой, то большим подспорьем для медицинских работников является санавиация. Так, в июле текущего года благодаря санавиации были спасены жизни двух малышей в Куюргазинском районе.

«Двойня появились на свет раньше срока, и детей срочно пришлось перевезти в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь», — пояснил Хабиров, напомнив, что в 2020 году для медиков Башкирии был приобретен новый вертолет «Ансат».

Он также сообщил, что в прошлом году в республике санитарная авиация выполнила 97 вылетов, а в первом полугодии 2021 года число вылетов составило 105. В результате врачи смогли спасти больше сотни жизней. Хабиров отметил, что специально для санитарной авиации в Башкирии строятся вертолетные площадки. В настоящее время в республике работают четыре таких площадки: две в Уфе, одна в Стерлитамаке и одна в Белорецке.

«Еще 6 планируем разместить в Нефтекамске, Аскино, Баймаке, Сибае, Октябрьском, Месягутово. Делаем максимум для того, чтобы при необходимости из всех районов можно было быстро и профессионально доставлять в Уфу пациентов или, наоборот, чтобы в села и города оперативно вылетали и оказывали помощь узкие специалисты», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Башкирии были построены 120 ФАПов.