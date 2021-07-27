Москва, 27 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В России пенсионные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) достигли рекордных 3 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оперативной информации фондов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По данным издания, на фоне рекордного роста пенсионных накоплений, число клиентов НПФ снижается. Так к 30 июня впервые с начала 2019 года число клиентов опустилось ниже 37 млн, сократившись за второй квартал на 55,7 тыс.

Всего, пишет газета, порядка 75 млн граждан России на конец первого полугодия имели 5 трлн рублей пенсионных накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, выплаты накопительной пенсии, в том числе единовременные и правопреемникам, растут незначительно. В 2020 году прирост составил 1,8 млрд рублей по сравнению с 2019 годом, а выплаты — 16,18 млрд рублей. Прирост 2019 года составлял более 2,9 млрд рублей. За первый квартал 2021 года выплаты снизились до 3,58 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в первом квартале 2020 года.

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