Пенсионные накопления в российских НПФ достигли рекордных 3 трлн рублей
Москва, 27 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В России пенсионные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) достигли рекордных 3 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оперативной информации фондов.
По данным издания, на фоне рекордного роста пенсионных накоплений, число клиентов НПФ снижается. Так к 30 июня впервые с начала 2019 года число клиентов опустилось ниже 37 млн, сократившись за второй квартал на 55,7 тыс.
Всего, пишет газета, порядка 75 млн граждан России на конец первого полугодия имели 5 трлн рублей пенсионных накоплений.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, выплаты накопительной пенсии, в том числе единовременные и правопреемникам, растут незначительно. В 2020 году прирост составил 1,8 млрд рублей по сравнению с 2019 годом, а выплаты — 16,18 млрд рублей. Прирост 2019 года составлял более 2,9 млрд рублей. За первый квартал 2021 года выплаты снизились до 3,58 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в первом квартале 2020 года.
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