Абакан, 27 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняется штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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По данным синоптиков, днём 28 июля в Хакасии прогнозируются сильные и очень сильные дожди. Также ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о непогоде на 27 июля.