Москва, 27 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие три месяца общее количество автодилерских центров в России выросло на пять. Об этом 27 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Константин Панфилов ИА Красная Весна Автоцентр

В середине июля текущего года в РФ насчитывалось 3182 центра продаж новых легковых машин, в то время, как в апреле этого года данный показатель составлял 3177.

Рост дилерских центров во втором квартале 2021 года специалисты объясняют тем, что было расторгнуто 46 дилерских контрактов, а новых заключен — 51.

Большой вклад в увеличение автоцентров в России внесли компания Chevrolet и некоторые китайские автокомпании. Например, только официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet за последний квартал подписал пять дилерских соглашений.

Ещё пять центров открыла китайская компания Chery. У компании Haval стало на четыре дилера больше. Немного меньше автодилеров стало у FAW — три новых автоцентра.

Ранее американская компания Chevrolet представила ограниченную серию спорткара Corvette под названием Championship Edition.

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