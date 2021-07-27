Кувандык, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту пожара на свалке, расположенной в Кувандыке. Надзорному ведомстве проверки предстоит установить причины и условия, способствовавшие возникновению чрезвычайной ситуации, и оценить работу правоохранительных органов по установлению лиц, в результате действий или бездействия которых произошел пожар. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

56.mchs.gov.ru Пожар на свалке

«По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе в целях ликвидации несанкционированной свалки. Кувандыкским межрайонным прокурором установлен личный контроль за локализацией пожара, за соблюдением прав жителей Кувандыка, а в дальнейшем за устранением последствий происшествия», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июля загорелась несанкционированная свалка в посёлке Орский Кувандыкского городского округа. Власти назвали причиной пришествия поджог. В городе ввели режим ЧС.

Рядом с местом пожара организован экологический передвижной пост для контроля за качеством атмосферного воздуха.

Добавим, за первое полугодие 2021 года в сфере охраны окружающей среды и природопользования прокурорами выявлено более 3 тысяч нарушений законов, из которых более 30% в процессе сбора и захоронения производственных и бытовых отходов, каждое пятое правонарушение — в сфере охраны атмосферного воздуха.