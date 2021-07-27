Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В немецком городе Леверкузен, который находится в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, на мусоросжигающем предприятии прогремел мощный взрыв. Об этом 27 июля сообщает газета Bild.

(сс) thomasstaub Взрыв

По данным издания, взрыв произошел примерно в 9:30 (10:30 мск). Также указывается, что на данный момент причина произошедшего неизвестна и не сообщается о возможном числе пострадавших.

При этом отмечается, что в настоящее время ведется расследование причин инцидента. Кроме этого, по данным FOCUS Online, взрыв, как предполагается, прогремел на одном из объектов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer.

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