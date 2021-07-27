Москва, 27 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Универсальные десантные корабли типа «Мистраль» не нужны России. Об этом 27 июля заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Универсальные десантные корабли типа «Мистраль»

«Что касается «Мистраль», то это универсальный десантный корабль, который предназначен для высадки десанта на необорудованное побережье. Две трети десанта выбрасывается катерами и направляется вертолётный десант в тыл противодесантной обороны», — сказал Сивков.

По его словам, такой корабль нужен для решения задач на удаленных территориях.

«Такой корабль нужен для экспансии на удаленных театрах военных действий. Я не знаю задач, которые стоят перед Россией по таким действиям по захвату чужих территорий. Поэтому универсальные десантные корабли для нашего флота откровенно не нужны», — сказал Сивков.