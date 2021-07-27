Москва, 27 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Иностранные организации в России следует отстранить от производства, продажи и покупки приборов для слежки, так называемых жучков. Об этом говорится в разработанном ФСБ России проекте постановления правительства, опубликованном 27 июля на официальном портале проектов нормативных актов.

Цитата из кф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Изменить предлагается положение о лицензировании разработки, производства, реализации и приобретения для продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Так, в документе говорится об исключении возможности «осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами». Такая деятельность для них не допускается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ подготовила проект списка, в котором указаны запрещённые к распространению сведения о России.

Читайте также: ФСБ России утвердит список запрещённых к передаче военных сведений