ФСБ предложила запретить иностранцам куплю-продажу «жучков»
Москва, 27 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Иностранные организации в России следует отстранить от производства, продажи и покупки приборов для слежки, так называемых жучков. Об этом говорится в разработанном ФСБ России проекте постановления правительства, опубликованном 27 июля на официальном портале проектов нормативных актов.
Изменить предлагается положение о лицензировании разработки, производства, реализации и приобретения для продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Так, в документе говорится об исключении возможности «осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами». Такая деятельность для них не допускается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ подготовила проект списка, в котором указаны запрещённые к распространению сведения о России.
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