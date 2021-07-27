Москва, , 12:41 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Счетчик электричества Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В частности, законопроектом предлагается уточнить определения понятий «оперативно-технологическое управление», «оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике», «установленная генерирующая мощность», «рабочая генерирующая мощность».

Кроме того, предполагается исключить устаревшее понятие «веерное отключение», а также неиспользуемое понятие «максимально доступная генерирующая мощность».

Также предлагается отдельные положения федерального закона «Об электроэнергетике» унифицировать с учетом сложившейся практики регулирования отрасли. Так, например, требование о заключении договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению до заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии предлагается исключить как усложняющее порядок заключения договора с сетевыми организациями для субъектов электроэнергетики и потребителей, не являющихся плательщиками за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, отмечается в сопроводительных документах.

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