Симферополь, 27 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение между Крымом и Краснодаром, а также между Крымом и Минеральными Водами, будет продлено на зимний период. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

»Прямые перелеты в Симферополь из Краснодара и Минеральных Вод будут выполняться всю зиму. Продажу билетов по этим направлениям на осенне-зимний период открыла авиакомпания «Азимут». Ранее впервые на зиму были продлены полеты в Крым из Калуги», — уточнили в пресс-службе.

В осенне-зимнем расписании прямые рейсы между Симферополем и Краснодаром запланированы по средам и пятницам, между Крымом и Минводами — по вторникам, четвергам и субботам.

Как уточнили в пресс-службе, зимой 2020−2021 года из Симферополя регулярные рейсы осуществлялись по 11 направлениям.