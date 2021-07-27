Пенза, 27 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 августа включительно. Соответстующее постановление 27 июля подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

В документе говорится, что разрешена работа фуд-кортов и точек общественного питания, расположенных в торговых центрах, при условии заполняемости не более 50% от общей вместимости объекта. На входе будет организован контроль температуры тела посетителей, лицам с повышенной температурой откажут в допуске в заведение.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 27 июля подтверждено 55 272 заражения коронавирусом, из них 232 — за сутки.

Читайте также: В Астраханской области ввели новые коронавирусные ограничения