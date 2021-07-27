Ярославль, 27 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославле на очистных сооружениях канализации «Ярославльводоканала» построят новую станцию обеззараживания сточных вод. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Очистные сооружения

Объявлен конкурс на работы, стоимость которых составляет 478 млн рублей. Работы пройдут в рамках реконструкции 1−2 очереди очистных сооружений за счёт средств бюджетов Ярославской области и России. Модернизация очистных сооружений запланирована в рамках программы «Оздоровления Волги».

На станции обеззараживания воду будут очищать ультрафиолетовым излучением.

«Проектируемое УФ-оборудование обеспечивает обеззараживание отводимых сточных вод до санитарно-эпидемиологических требований. Предусмотрено выполнение контроля за эффективностью обеззараживания стоков», — говорится в конкурсной документации закупки.

Станция сможет максимально обеззараживать 250 тысяч кубометров стоков в сутки.

В ходе программы «Оздоровление Волги» в Ярославской области уже построены очистные сооружения в ряде сельских населённых пунктов. При этом не обошлось без скандалов. Так в Большом селе активисты ОНФ выявили, что новые очистные сооружения так и не заработали, а канализация без очистки сливается прямо в реку Юхоть. Проблема была устранена после вмешательства прокуратуры. А в Рыбинском районе, как сообщают «Ярновости», сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по факту многомиллионных хищений при строительстве очистных сооружений в поселках Каменники и Судоверфь.

Строительство новой станции должно завершится в 2023 году.