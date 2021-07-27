Москва, 27 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России (67%) негативно реагируют на такую особенность внешности, как запах пота, среди женщин — 73%, приводит данные ВЦИОМ.

LoggaWiggler Эмоции

Испытывают неприязнь к грязным волосам 50% опрошенных, к кожным заболеваниям (псориазу, экземе и др.) — 34%. У 21% респондентов вызывает неприятные эмоции ожирение.

В меньшей степени граждан отталкивают от общения люди с родимыми пятнами и бородавками (8%), с отсутствием конечностей (5%) или заметными шрамами (4%).

Опрос по телефону проведён 9 июля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (59%) никогда не слышали о бодипозитиве.

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