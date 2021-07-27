Москва, , 12:38 — REGNUM Законопроект о покупке «красивых» номеров на автомобили, внесённый в Госдуму депутатом от ЛДПР Александром Шериным, раскритиковал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Автомобильные номера

«Видимо, депутат лишился покоя после опыта Дубая, где один красивый знак был реализован аж за $10 млн. Шерин предлагает считать «особыми» знаки, состоящие из одинаковых букв и/или цифр, или включающие два знака «О» (ноль) либо один знак «О» (ноль) слева с повторением в серии кода региона.

Депутат предлагает, чтобы такие знаки стало возможным резервировать на открытом электронном аукционе. Организацией торгов предлагается заняться почему-то Госавтоинспекции. Доходы же должны поступать в дорожный фонд субъекта РФ.

О других буквах и цифрах в законопроекте не говорится, хотя один купил бы знак со своими инициалами и датой рождения, другой — с причудливой комбинацией букв (например, Х… ЕР), а третий — с цифрами, как в марке авто (скажем, Mercedes 450 или BMW 540). Неважно, что будет написано в отрицательном заключении на законопроект. А то, что оно будет отрицательным, сомнений нет.

Сейчас номера распределяются методом случайной компьютерной выборки, а если нужен красивый номер, то в инете полно сервисов, контролируемых той же дорожной полицией, где номера выкупаются у прежних владельцев (ясно же, у кого есть доступ к базе) и перепродаются страждущим.

Кто же добровольно откажется от дополнительного заработка? Да и средства, что будут выручены от аукционов, незначительны. В лучшем случае — разовые миллионы (хорошо — десятки миллионов) рублей, тогда как на дорожное благоустройство ежегодно требуются многие сотни миллиардов. Что до номеров спецсерий, то они как были под контролем бюрократии и силовиков, то так там и останутся. Какими бы заводными не были депутатские инициативы».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту о покупке «красивых» номеров на автомобили, который внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией с аукциона, предложено направить в дорожный фонд того субъекта РФ, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков.

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