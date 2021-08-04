Коронавирусные «антирекорды», сотрясавшие Россию с конца весны 2021 года, идут на спад. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге фиксируется устойчивое снижение числа выявленных случаев коронавируса, а власти регионов говорят о падении темпов заражения. При этом вирус более активен в ряде других регионов. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что курортный сезон в регионе может быть досрочно закрыт из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.

Коронавирус

12:39 27.07.2021 Граждане РФ, привитые разрешенными в Венгрии вакцинами, смогут посещать страну с 27 июля.

12:39 27.07.2021 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 232 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 27 июля подтверждено 55 272 заражения. Выздоровели за все время 46 186 пациентов, за сутки — 38 человек. Скончались от COVID-19 всего 1512 жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов. Читайте подробнее: В Пензенской области выявили ещё 232 случая заражения коронавирусом

12:43 27.07.2021 По состоянию на 27 июля в Новосибирской области прививки от COVID-19 сделали 564 470 человек, в том числе 461 174 новосибирца получили обе дозы вакцины. Подробности в материале: В Новосибирской области от коронавируса привились почти 565 тыс. человек

12:46 27.07.2021 Справиться с распространением коронавируса в России пока не удаётся из-за не очень высоких темпов вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:50 27.07.2021 В Нижегородской области по состоянию на 27 июля выявили 539 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 529 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 138 403 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 539 новых носителей коронавируса

12:51 27.07.2021 За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4956 человек. Читайте также: Ещё 27 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

13:00 27.07.2021 В Мордовии по состоянию на 27 июля выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 588 случаев. Подробности в материале: В Мордовии подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом

13:02 27.07.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 395 человек. Об этом: За сутки в Мордовии от COVID-19 скончались два человека

13:05 27.07.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, сообщили 27 июля в региональном оперштабе. Читайте подробнее: В Томской области коронавирус выявили ещё у 123 человек

13:09 27.07.2021 В Марий Эл по состоянию на 27 июля выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 839 случаев. Читайте также: В Марий Эл выявили 59 новых носителей коронавируса

13:11 27.07.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 368 человек. Об этом: Ещё двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19

13:12 27.07.2021 В Чечне ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли, транспорта, сферы услуг и СМИ. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

13:16 27.07.2021 В Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — 3776 доз. Об этом сообщили 27 июля в областном оперативном штабе. Читайте также: Томская область получила вакцину «Спутник Лайт»

13:18 27.07.2021 Клинические исследования новой российской вакцины от коронавируса BCD-250, разработанной петербургской научно-фармацевтической компанией Biocad, запланированы на 2021−2022 годы, они целиком пройдут в Петербурге. Об этом 27 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании. Читайте также: Испытания новой российской вакцины от COVID-19 продлятся два года

13:18 27.07.2021 Дополнительная площадка по вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылась в Пензе. Прививочный пункт развернули в торговом центре «Весна». Вакцинацию здесь можно пройти ежедневно с 10:00 до 18:00. Об этом: В Пензе открыли новый пункт вакцинации от COVID-19

13:29 27.07.2021 По состоянию на 27 июля в Омской области подтверждено 59 724 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 373 носителя SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Омской области выявили уже почти 60 тысяч носителей коронавируса

13:33 27.07.2021 Результаты тестов на коронавирус у представителей российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные, сообщили в ФМБА.

13:55 27.07.2021 Коренным образом справиться с COVID-19 в России пока не удаётся из-за не высоких темпов вакцинации, заявил 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков объяснил, почему в России не удаётся справиться с COVID-19

13:56 27.07.2021 За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали восемь человек. Об этом сообщили 27 июля в областном оперштабе. Подробности в материале: В Омской области скончались уже 1660 пациентов с коронавирусом

13:56 27.07.2021 В Пермском крае за сутки выявили 428 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 27 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 268 носителей коронавируса, в том числе 38 032 (53,4%) — в Перми. Показатель заболеваемости составил 2741,9 на 100 тыс. населения. Выздоровел 63 101 пермяк. Жертвами заболевания стали 3132 человека. За последние сутки подтверждено 16 летальных исходов. Читайте также: Число выявленных в Прикамье заражений коронавирусом превысило 71 тысячу

14:01 27.07.2021 Обстановка по коронавирусу остаётся в России сложной не из-за ослабления контроля за ношением масок и предвыборной кампании. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 июля журналистам. «То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Подробности в материале: В Кремле отвергли связь слабого ношения масок с избирательной кампанией

14:03 27.07.2021 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полностью ревакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» и рассказал об этом 27 июля на своей странице в Instagram. Читайте также: Губернатор Ленобласти ревакцинировался «КовиВаком»

14:08 27.07.2021 У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви Московского патриархата. «Состояние о. Илия удовлетворительное», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Духовник патриарха Кирилла заболел COVID-19

14:09 27.07.2021 Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что уже 50% сотрудников вуза привились от COVID-19.

14:14 27.07.2021 Партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» в морозильнике. Фото: gov-murman.ru

14:16 27.07.2021 В Тюменской области за сутки зафиксировали ещё 274 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Тюменской области выявили ещё 274 ковид-пациента

14:17 27.07.2021 В Оренбургской области выявили 319 новых заражений коронавирусом, что на два превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 27 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 54 970. Оправились от болезни 46 128 оренбуржцев, скончались 1 232 оренбуржца. За последние сутки зарегистрировано шесть смертей. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 319 заражений коронавирусом

14:29 27.07.2021 Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Зенит» (Санкт-Петербург) состоится без зрителей. Болельщиков не пустят на стадион «Ростов Арена» из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом было объявлено на заседании регионального оперштаба 27 июля. Об этом: Болельщиков не пустят на матч «Ростов» — «Зенит»

14:38 27.07.2021 Следствие организовало проверку по факту вспышки коронавируса в детском санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили 27 июля в Главном следственном управлении СКР по региону. Читайте подробнее: В красноярском лагере произошла вспышка коронавируса

14:44 27.07.2021 В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области подтверждено 108 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:46 27.07.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля. Подробности в материале: Ещё 18 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

14:50 27.07.2021 Число участников прививочной кампании от коронавируса в Ростовской области превысило 1 млн человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля. Читайте также: Более 1 млн жителей Ростовской области стали участниками вакцинации

15:18 27.07.2021 Сразу после прививки от COVID-19 не следует разгуливать по торговым центрам и общественным местам. Нужно поберечься и не забывать об усиленной защите от коронавируса. Об этом сообщила доцент кафедры эпидемиологии Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), кандидат медицинских наук Светлана Туморина. Об этом: Врач посоветовала «посидеть в норке» после прививки от коронавируса

15:22 27.07.2021 Штаммы коронавируса, которые появились в России, не представляют собой угрозы, так как в результате мутации они не сделались более заразными или опасными для заболевшего. Об этом 27 июля заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM», комментируя сообщения об исключении ВОЗ варианта коронавируса AT.1, который был выявлен в РФ. Читайте подробнее: Появившиеся в России штаммы коронавируса оказались неопасными — вирусолог

15:29 27.07.2021 В Югре COVID-19 унёс жизни ещё шестерых человек. Это следует из сообщений окружного оперштаба. Читайте также: В Югре от COVID-19 скончались ещё шесть человек

15:37 27.07.2021 В Югре за сутки зафиксировали ещё 187 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре выявили ещё 187 ковид-пациентов

15:39 27.07.2021 В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации могут ужесточить антиковидные ограничения. С таким предложением на заседании регионального оперштаба 27 июля выступил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. Читайте подробнее: В Ростовской области предложили ужесточить антиковидные ограничения

15:44 27.07.2021 В Рязанской области 27 июля подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. От осложнений скончались четыре пациента. Об этом: В Рязанской области подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусом

15:46 27.07.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. 117 новых носителей вируса SARS-CoV-2 — жители Екатеринбурга, ещё 373 человека проживают в других муниципалитетах. Для сравнения: 26 июля было выявлено 494 новых ковид-пациента (пик — 495). Всего в регионе зарегистрировано 105 408 случаев заражения. Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали 490 новых ковид-пациентов

15:46 27.07.2021 На Ямале с начала пандемии выявили уже 43 102 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: На Ямале число выявленных ковид-пациентов превысило 43 тыс

16:00 27.07.2021 В Курганской области зафиксировали ещё 126 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Курганской области выявили ещё 126 ковид-пациентов

16:07 27.07.2021 В Пензенской области до 1 января 2023 года не будет повышаться цена на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости. Также не будет увеличиваться размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения, заявил 27 июля врио губернатора Олег Мельниенко. Читайте подробнее: В Пензенской области продлят меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

16:20 27.07.2021 В Башкирии решили отложить вступление в силу требований по обязательной вакцинации лиц для посещения ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля. Помимо этого, было принято решение о том, что со 2 августа в регионе не вакцинированным от COVID-19 пациентам будут отказывать в плановой госпитализации. Эти новости вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Люди напоминают медикам о клятве Гиппократа, а чиновникам — о том, что веры им нет. Читайте также: «Клятву Гиппократа помните?» — соцсети о новом ограничении в Башкирии

16:20 27.07.2021 В Белгородской области 27 июля выявлено 135 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 44 тысячи. От осложнений скончались шесть пациентов, в том числе жительница Курской области 1963 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области коронавирус выявлен у 44 тысяч жителей

16:21 27.07.2021 В свердловских больницах увеличилось количество больных COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. В области зарегистрировано 840 «тяжёлых» больных коронавирусной инфекцией, это новый «рекорд». Предыдущий пик был установлен накануне, 27 июля (786 человек). 490 тяжелобольных находятся в реанимации, 386 из них подключены к ИВЛ. 6702 пациента лежат в состоянии средней тяжести. Читайте подробнее: В Свердловской области обновили антирекорд по тяжелобольным с COVID-19

16:29 27.07.2021 Лекарство, которое врачи используют для лечения пациентов с COVID-19, намерены начать производить в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщатся, что глава региона Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарств на предприятии, расположенном на территории особой экономической зоны «Тольятти». Читайте подробнее: В Самарской области намерены наладить выпуск лекарства для лечения COVID-19

16:49 27.07.2021 У схиархимандрита Илия (Ноздрина), являющегося личным духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе Московского патриархата. Об этом: У духовника патриарха Кирилла диагностирован COVID-19

16:53 27.07.2021 Смоленская область пошла в ТОП-10 регионов РФ по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19. Данные прозвучали 27 июля на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провёл глава региона Алексей Островский. Читайте также: Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов по темпам вакцинации от COVID-19

17:05 27.07.2021 В Коми владельцам кафе и ресторанов, работа которых приостановлена из-за неблагоприятной эпидобстановки, выплатят компенсации. Об этом: В Коми владельцам закрытых кафе выплатят компенсации

17:08 27.07.2021 Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») видит риски для партии в отказе наказывать сравнившего антипрививочников с баранами депутата Госсовета Татарии Ильшата Аминова. Подробности в материале: В сравнении антипрививочников с баранами и коровами увидели риски для ЕР

17:11 27.07.2021 В Волгоградской области 27 июля выявлено 315 носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 25 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов в возрасте от 33 до 92 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области за сутки выявили 315 носителей коронавируса

17:23 27.07.2021 Более 900 работодателей Башкирии подали заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что на создание одного рабочего места предприятию будет компенсированы затраты в размере 57 460 рублей. Читайте подробнее: Более 900 работодателей Башкирии участвуют в программе субсидируемого найма

17:31 27.07.2021 Вакцинация в Челябинской области. 74.mchs.gov.ru

17:31 27.07.2021 В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Это «Спутник Лайт» в количестве 18 308 доз, сообщает региональный минздрав. Об этом: Челябинская область получила партию вакцины «Спутник Лайт»

17:36 27.07.2021 На входе в Парк 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе Северной столицы заработал первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего их в Петербурге будет два. Читайте подробнее: В Петербурге началась палаточная вакцинация от коронавируса

17:54 27.07.2021 Правительство РФ выделило Курской области из резервного фонда 662,7 млн рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Эти средства направят в областной Фонд обязательного медицинского страхования для покрытия расходов на лечение пациентов с коронавирусом. Расходы на лечение одного пациента с коронавирусом могут составлять от 67 до 283 тысяч рублей. Подробности в материале: Курская область получит 662 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19

18:04 27.07.2021 В Архангельской области коронавирус выявили еще у 211 человек. Лидеры по приросту заболевших — Северодвинск, Котлас и областной центр. Читайте также: В Архангельской области на лечении с ковидом находятся шесть тысяч человек

18:34 27.07.2021 Мурманских пользователей сети возмутила расточительность региональной власти, которые решили потратить 10 млн рублей на закупку «антиковидных» футболок. Читайте также: Мурманские власти потратят 10 млн рублей на пропаганду вакцинации

19:40 27.07.2021 Вакцинация от коронавирусной инфекции с охватом 60% населения региона проведена в Чечне, передаёт 27 июля ЧГТРК «Грозный». Подробности в материале: В Чечне 60% жителей вакцинировались от COVID-19

20:51 27.07.2021 В Архангельской области вакцинацию от коронавируса завершили почти 225 тысяч человек. Необходимо привить 516 тысяч. Читайте подробнее: В Архангельской области ковид-вакцинацию завершили почти 225 тысяч человек

21:11 27.07.2021 Вакцинация. Rk.gov.ru

23:13 27.07.2021 После сдачи теста на коронавирус. Свердловская область mzso.info

05:50 28.07.2021 В Новосибирскую область поступило ещё 9,5 тысячи комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». За последние несколько дней регион получил уже более 26 тысяч доз различных вакцин от коронавируса. Подробности в материале: Более 460 тысяч новосибирцев завершили курс вакцинации от коронавируса

06:18 28.07.2021 Пандемия не закончится в 2022 году в случае сохранения текущих темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в мире, 28 июля заявил руководитель филиала российского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. Он подчеркнул, что к этому вопросу нужно подходить с особой осторожностью. «Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно… При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить», — отметил ученый, слова которого цитирует РИА Новости. Читайте также: Ученый из Екатеринбурга усомнился в завершении пандемии к 2022 году

06:48 28.07.2021 В Ульяновской области суточный прирост случаев заражения коронавирусом находится примерно на одном уровне. Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 259 носителей коронавируса

06:49 28.07.2021 В эту волну пандемии COVID-19 тяжелее болеют даже совсем маленькие дети. Об этом сообщила заведующая инфекционным госпиталем детской больницы № 3 Новосибирска Марина Михайленко. «Мы часто видим пневмонии с большим процентом поражения лёгких, чего не наблюдалось в первую и вторую волну коронавирусной инфекции. Очень часто дети поступают запоздало, когда родители не обращают внимания на минимальные симптомы: повышение температуры, слабость. И в момент обращения в стационар на компьютерной томографии уже наблюдается 50, 60, 70, 80 процентов поражения лёгких у детей», — рассказала Михайленко. Читайте также: Новосибирские врачи отмечают, что дети стали болеть COVID-19 тяжелее

06:56 28.07.2021 В Ульяновской области продолжается увеличение количества контактных лиц, которые попадают под наблюдение. Об этом: Тесты на коронавирус сдали 995 тыс. жителей Ульяновской области

07:12 28.07.2021 В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 июля, за прошедшие сутки было выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 207 случаев. Об этом: В Кузбассе жертвами коронавируса стали ещё шесть человек

07:16 28.07.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусом. «Из выявленных за прошедшие сутки больных — 155 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе. Читайте также: В Бурятии выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом

07:33 28.07.2021 Жителям Забайкальского края, желающим принять участие в голосовании 19 сентября, рекомендовали вакцинироваться против коронавируса. Об этом заявил и. о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко. Подробности в материале: В Забайкалье рекомендовали вакцинироваться всем участникам голосования

07:41 28.07.2021 Риску тромбоза при коронавирусной инфекции наиболее подвержены пациенты, которые имеют генетическую предрасположенность к этому осложнению, 28 июля заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, такая проблема является достаточно распространенной. «В первую очередь это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости. Читайте также: Врач назвал категорию людей с риском тромбоза при коронавирусной инфекции

07:41 28.07.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 19 327. Подробности в материале: На Алтае за сутки коронавирус диагностировали у 58 жителей

08:00 28.07.2021 В России начались клинические исследования ещё одной вакцины от COVID-19 — BCD-250. Её разработкой занималась компания, которая уже зарабатывает на производстве вакцины «Спутник V», — ЗАО «Биокад». ИА REGNUM попыталось выяснить, кто является бенефициаром компании и как фирма связана с другим производителем «Спутника V» и российским олигархом Виктором Харитониным, а также какое отношение «Биокад» имеет к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, которая, в свою очередь, является главой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ. Читайте подробнее: Ковидные олигархи выбирают Кипр — кто снимет сливки ещё с одной вакцины?

08:07 28.07.2021 Тува получила партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве 1720 доз. «Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной, то есть его вводят один раз и рекомендован для вакцинации лиц с 18 до 60 лет. По некоторым рекомендациям, «Спутник Лайт» подходит для повторной вакцинации лиц», — добавили в минздраве. Читайте подробнее: В Туву поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

08:21 28.07.2021 С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 12 204 случая COVID-19, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 179 носителей коронавируса. Об этом сообщили 28 июля в правительстве республики. Читайте подробнее: В Хакасии с начала года выявили более 12 тысяч носителей коронавируса

08:22 28.07.2021 Медики в защитных костюмах. glava.rk.gov.ru

08:29 28.07.2021 В клиентских службах Пенсионного фонда России по Новосибирской области продолжают принимать граждан преимущественно по предварительной записи. Об этом сообщили в региональном отделении ПФР. Отмечается, что это связано с эпидемиологической обстановкой. Об этом: В ПФР из-за коронавируса новосибирцев принимают по предварительной записи

08:32 28.07.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 6197. Об этом: В Туве за сутки выявили 170 новых носителей коронавируса

08:42 28.07.2021 В Хакасии скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 28 июля в республиканском правительстве. Читайте также: Коронавирус унёс жизни ещё девяти жителей Хакасии

08:47 28.07.2021 Многие больные COVID-19 в Туве не обеспечиваются бесплатными лекарствами. Об этом рассказал врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, некоторым медикаменты доставили с большой задержкой лишь после повторных обращений. Читайте подробнее: Больные COVID-19 не получают бесплатных лекарств — глава Тувы

08:59 28.07.2021 Пандемия коронавирусной инфекции продолжает влиять на жизнь людей в мире. Так, она сказалась и при выборе главного слова 2021 года. По мнению жителей России, это слово — «коронавирус». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Подробности в материале: Жители России назвали главное слово 2021 года

09:07 28.07.2021 В Татарии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 28 июля 602 человека. Подробности в материале: В Татарии жертвами COVID-19 стали более 600 человек

09:15 28.07.2021 Россия и Китай смогли найти новые пути взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 июля на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Читайте также: Пандемия не помешала военному сотрудничеству России и Китая — Шойгу

09:18 28.07.2021 В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 55 748. Об этом: В Забайкальском крае коронавирус выявили ещё у 276 человек

09:21 28.07.2021 В Кемерове общее количество вакцинированных от коронавируса на сегодняшний день составляет 147 865 человек, в том числе 36 513 человек — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города. Подробности в материале: Прививку от COVID-19 сделали около 148 тысяч жителей Кемерова

09:25 28.07.2021 Первый транш вакцины «Спутник Лайт» получили медицинские организации Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

09:30 28.07.2021 Пассажирские авиарейсы по маршруту Москва — Кишинёв — Москва будут возобновлены с 9 августа. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба посольства России в Молдавии. Читайте подробнее: Посольство РФ анонсировало возобновление авиарейсов Москва — Кишинёв

09:38 28.07.2021 С 28 июля в Москве открылись пункты выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для прошедших вакцинацию жителей столицы старше 65 лет. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак. Получить подарочный набор пожилые москвичи могут в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Пункты выдачи работают с 08.00 до 20.00 и расположены в тех поликлиниках, где можно пройти вакцинацию. Чтобы получить подарок необходимо будет предоставить паспорт гражданина РФ; сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR — код в бумажном или электронном виде, а также сертификат на подарочный набор, который выдается в пунктах вакцинации после введения второго компонента. Читайте подробнее: В Москве начали выдавать подарки вакцинированным пенсионерам

09:40 28.07.2021 Пермский край возобновляет обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщает краевой минздрав. На закупку лекарств регион получил почти 96 млн рублей из федерального бюджета, еще 24,2 млн рублей предусмотрено в региональной казне. По словам главы министерства здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, выделенных денежных средств достаточно для обеспечения препаратами пациентов на период до двух месяцев. В течение недели (с 28 июля) лекарства поступят в поликлиники для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19. Читайте также: Прикамье возобновляет бесплатную выдачу лекарств пациентам с COVID-19

09:47 28.07.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 251 новый случай заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 28 июля подтверждено 72 305 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 67 525 человек, за сутки — 206 пациентов. Читайте подробнее: Ещё 251 случай заражения коронавирусом выявили в Саратовской области

09:50 28.07.2021 В Краснодарском крае прививки от коронавируса получили около 1,5 млн человек, план вакцинации взрослого населения исполнен на 54% по данным на 27 июля. Читайте также: На Кубани план по прививкам от коронавируса выполнен на 54%

10:01 28.07.2021 «Гам-КОВИД-Вак». tambov.gov.ru

10:07 28.07.2021 В Челябинской области зафиксировали ещё 331 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 331 носителя коронавируса

10:19 28.07.2021 В Курской области прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 284 тыс. 694 человека — 53% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета. Полностью прошли вакцинацию 196 тыс. 916 жителей региона. Об этом: В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнен на 53%

10:26 28.07.2021 Индийский штамм коронавируса фактически вытеснил все ранее циркулировавшие штаммы инфекции на территории Республики Крым. Читайте подробнее: В Крыму доминирует индийский штамм коронавируса

10:27 28.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, шестеро скончавшихся были старше 65 лет. Читайте подробнее: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё восемь человек

10:29 28.07.2021 В Москве среди вакцинированных от коронавирусной инфекции состоится розыгрыш автомобилей, сообщает 28 июля официальный сайт мэра и правительства столицы. Очередной розыгрыш, на котором будут определены владельцы пяти машин, пройдёт 28 июля. Ценный приз получат те, кто сделал прививку первым компонентом с 19 по 25 июля. Об этом: Пять автомобилей разыграют в Москве среди сделавших прививку

10:32 28.07.2021 Август станет самым тяжёлым месяцем с точки зрения эпидемиологической ситуации в Крыму относительно остальных месяцев 2021 года. Подробности в материале: В Крыму август может стать самым тяжёлым «ковидным» месяцем

10:51 28.07.2021 В Брянской области 28 июля выявлено 282 носителя коронавируса — на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 133 теста. От осложнений скончались ещё 10 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявлены 282 носителя коронавируса

10:52 28.07.2021 Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. «С 3 августа 2021 года при плановой госпитализации в медицинские организации жителям рекомендовано предоставлять сведения о вакцинации против COVID-19», — сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

10:55 28.07.2021 Лидером по заболеваемости ковидом на территории Республики Крым является Судак. В этом муниципалитете уровень заболеваемости фактически в два раза выше, чем по РФ в среднем, и выше чем, например, по Москве. Об этом: Судак назван лидером по заболеваемости ковидом в Крыму

10:56 28.07.2021 В Пермский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба краевой администрации. Регион получил 13 268 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат рекомендуется к применению гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для ревакцинации. Напомним, специалисты рекомендуют через погода после перенесенной коронавирусной инфекции делать прививку. Читайте подробнее: Прикамье получило первую партию препарата для ревакцинации от COVID-19

10:59 28.07.2021 Вакцина от коронавируса ''ЭпиВакКорона''. gov39.ru

11:09 28.07.2021 Показатели заболеваемости пневмонией на территории Крыма почти на 300% выше показателей того же периода 2020 года. Читайте подробнее: В Крыму уровень заболеваемости пневмонией за год вырос на 300%

11:12 28.07.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 28 июля выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 150 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 584 случаев. Читайте также: В Удмуртии подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусом

11:16 28.07.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1185 человек. Об этом: В Удмуртии от COVID-19 вновь скончались восемь человек

11:17 28.07.2021 В Ростове-на-Дону принято решение об открытии ковидного госпиталя на базе клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. Читайте также: В Ростове-на-Дону развернут ещё 120 ковидных коек

11:19 28.07.2021 В Удмуртии по состоянию на 28 июля провели 1 378 338 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3311 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2764 исследования. Подробности в материале: За сутки в Удмуртии провели более 3,3 тыс. тестов на коронавирус

11:21 28.07.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 июля прививку от коронавируса сделали 283 192 человека. Второй компонент препарата получили 202 135 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Вакцинацию от COVID-19 прошли больше 202 тыс. жителей Удмуртии

11:21 28.07.2021 Чукотский автономный округ 27 июля получил первый раз 1264 дозы вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19. Читайте также: На Чукотке первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 87% населения

11:23 28.07.2021 На 28 июля первым компонентом привились 318 136 человек, завершили вакцинацию — 238 830 жителей Приморья. Читайте подробнее: В Приморье завершили вакцинацию от коронавируса более 230 тыс. человек

11:24 28.07.2021 Ещё 121 житель Калмыкии получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 28 июля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: Ещё 121 житель Калмыкии заразился коронавирусом

11:36 28.07.2021 В Свердловскую область поступила партия в 26 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Областные больницы получили препараты «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Вакцинацию проводят 85 медицинских организаций, 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад. Это уже вторая за всё время поставка вакцины «Спутник Лайт» в Свердловскую область. Препарат рекомендуют использовать для ревакцинации от коронавируса. Об этом: Средний Урал получил 26 тыс. доз вакцины от коронавируса

11:37 28.07.2021 Одышка, усталость, проблемы с пищеварением и различные неврологические отклонения могут указывать на постковидный синдром. Об этом заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин рассказал в интервью газете «Аргументы и факты». Читайте также: Врач назвал основные признаки постковидного синдрома

11:37 28.07.2021 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 июля, сообщалось о 371 заболевшем. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 379 носителей коронавируса

11:43 28.07.2021 За последние сутки в России выявили 22 420 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявили 22420 новых случаев заражения коронавирусом

11:45 28.07.2021 В рамках ЦИК РФ и территориальных избиркомов не существует принудительной вакцинации. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава комитета Элла Памфилова. «Обратился один депутат по поводу принудительной вакцинации, чтобы ЦИК не допустил принудительную вакцинацию членов избирательных комиссий. Дорогие коллеги, у нас нет принудительной вакцинации, и не будет её», — сказала Памфилова. Читайте также: Памфилова напомнила о добровольной вакцинации членов избиркомов

11:46 28.07.2021 В Воронежской области подтверждено 477 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 28 июля оперативный штаб региона. Накануне, 27 июля, было подтверждено 476 случаев заражения. Читайте также: В Воронежской области за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19

11:48 28.07.2021 В Петербурге за последние сутки зафиксировано 68 смертей, основной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Количество умерших от COVID-19 в Петербурге превысило 19 тыс. человек

11:49 28.07.2021 Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 20 жителей Красноярского края. За весь период скончались 4372 красноярских ковид-пациента. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё 20 красноярцев

11:52 28.07.2021 В Оренбурге в COVID-центре, развёрнутом на базе областной больницы №2, в реанимационном отделении находится двухмесячный пациент. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Ребенок подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Глава минздрава подчеркнула, что это первый случай в Оренбуржье, когда у маленького ребёнка так тяжело протекает заболевание. Об этом: В Оренбурге в реанимации COVID-центра находится двухмесячный ребёнок

11:52 28.07.2021 В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания COVID-19 детей в летнем лагере «Манжерок». Читайте также: На Алтае возбудили уголовное дело из-за вспышки COVID-19 в детском лагере

11:52 28.07.2021 За последние сутки в Москве выявили 2445 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в оперативном штабе столицы. Общее число выявленных в столице случаев заражения достигло с начала пандемии 1 495 775. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 2445 случаев заражения коронавирусом

11:53 28.07.2021 Сделать повторную прививку от COVID-19 можно во всех пунктах вакцинации на территории Подмосковья. Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства Московской области. «В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации — в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Читайте подробнее: Ревакцинация стала доступна во всех прививочных пунктах Подмосковья

11:54 28.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 28 июля. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки от COVID-19 скончались три пациента

11:57 28.07.2021 В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 242 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили 28 июля в оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. Второй день подряд лидирует в Ленобласти по новым случаям коронавируса город Тихвин. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 242 носителя коронавируса

11:58 28.07.2021 Приморцы, получившие прививку от COVID-19, смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов на две квартиры и пять автомобилей. Читайте также: В Приморье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиры и автомобили

11:59 28.07.2021 Вакцинация медицинских работников в Чувашии. minzdrav.gov.ru

12:05 28.07.2021 258 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в регионе подтвердили 47 479 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с ним 43 744 человека, в том числе в прошедшие 24 часа победили инфекцию 282 человека. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 258 новых носителей коронавируса

12:06 28.07.2021 В Пермском крае из-за тяжелой эпидситуации приостанавливают плановую госпитализацию. Об этом в своем Instagram-акаунте сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. По ее словам, 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19, на этой неделе (до 1 августа) перепрофилируют еще 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливается до нормализации обстановки. Читайте подробнее: В Прикамье приостанавливают плановую госпитализацию

12:06 28.07.2021 В Курской области 28 июля зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 45 тыс. 879 заражённых коронавирусом. Подробности в материале: В Курской области выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом

12:06 28.07.2021 В Бурятии по итогам работы регионального оперштаба принят ряд послаблений антиковидного режима. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, отменяется запрет на проведение банкетов. Читайте подробнее: «Мы не можем запретить свадьбы навсегда»: в Бурятии вновь разрешены банкеты

12:08 28.07.2021 В Курской области по состоянию на 28 июля зарегистрировано 1074 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено шесть смертей. Читайте также: В Курской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

12:13 28.07.2021 В Белгородской области 28 июля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на 10 больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 133 пациента, шестеро скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 записались 4582 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 145 новых случаев заболевания COVID-19

12:13 28.07.2021 В Липецкой области 28 июля подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 38 тыс. 995 положительных результатов исследования. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 243 новых носителя коронавируса

12:16 28.07.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 1112 человек. Читайте также: В Липецкой области скончались ещё девять пациентов с COVID-19

12:19 28.07.2021 В Краснодарском крае подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля. Сутками ранее сообщалось о 260 новых носителях инфекции. Читайте также: В Краснодарском крае за сутки выявлен 261 ковид-пациент

12:19 28.07.2021 За прошедшие сутки в Алтайском крае подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 человека. Зарегистрировано 22 смертельных случая. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в краевом правительстве. Подробности в материале: В Алтайском крае выявили 270 новых носителей коронавируса

12:20 28.07.2021 Коронавирус [Иван Шилов © ИА REGNUM]

12:20 28.07.2021 В Бурятии разрешена работа бассейнов, фитнес-залов, физкультурно-спортивных комплексах. Кроме того, откроются заведения общепита в торговых центрах. Читайте также: В Бурятии откроются бассейны и фитнес-залы

12:22 28.07.2021 В Югре за сутки выявили ещё 191 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб автономного округа. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 191 носителя коронавируса

12:23 28.07.2021 На утро 28 июля в Якутии первым компонентом препарата от коронавируса привились 266 477 человек, в том числе 54 474 пожилых. Завершили курс иммунизации от COVID-19 216 625 человек, в том числе 46 618 лиц старше 60 лет. Подробности в материале: В Якутии вакцинировались от коронавируса уже более 260 тыс. человек

12:28 28.07.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 июля, за минувшие сутки было выявлено ещё 205 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 200 случаев. «Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 71 год, 83 года и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 66 лет, 82 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 2308 человек», — сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Уже более 2,3 тыс. новосибирцев стали жертвами коронавируса

12:38 28.07.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 28 июля. Днём ранее, 27 июля, в регионе было зарегистрировано 135 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 729 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 139 носителей коронавируса

12:46 28.07.2021 В Свердловской области зафиксировали 495 новых носителей коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Нынешние показатели повторили недавний антирекорд (495 случаев заражения за сутки — пиковые значения). 162 новых ковид-пациента — жители Екатеринбурга, остальные 333 человека проживают в других муниципалитетах. Всего с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области подтверждено 105 903 случая заражения коронавирусом. Читайте также: На Среднем Урале повторили антирекорд по числу носителей коронавируса

13:07 28.07.2021 В Пензе по состоянию на 27 июля первым компонентом антиковидной вакцины привились 108 318 человек, что составляет 42% от плана. Полный курс иммунизации прошли 79 176 горожан. Читайте подробнее: В Пензе от коронавируса привили более 108 тыс. человек

13:08 28.07.2021 В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 47 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 28 июля подтвержден 23 771 случай инфицирования. Всего выздоровели 21 116 ковид-пациентов, скончались за всё время 602 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов увеличилось на три. Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 47 новых носителей коронавируса

13:08 28.07.2021 В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 июля прошли 519 242 человека. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 391 878 человек. По мнению врио начальника регионального управления Роспотребнадзора Ирины Мясниковой, если текущие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сохранятся, то к 1 сентября в Саратовской области не успеют привить 60% населения. Читайте также: В Саратовской области снижаются темпы вакцинации от COVID-19

13:09 28.07.2021 В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 28 июля 1696 человек. За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и десять женщин в возрасте от 58 до 84 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё 16 человек

13:09 28.07.2021 Режим повышенной готовности, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён в Омской области до 31 августа с сохранением всех действующих ограничений. Подробности в материале: В Омской области из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

13:09 28.07.2021 В Татарии по состоянию на 28 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 792 427 человек. За сутки привили 8742 жителя. Вторую дозу вакцины получили 564 879 человек. Читайте также: В Татарии за сутки вакцинировали от коронавируса более 8,7 тыс. человек

13:11 28.07.2021 На заводах и дочерних предприятиях ПАО «КамАЗ» отказавшихся пройти вакцинацию сотрудников не будут допускать к работе. В компании подчеркивают, что отказникам за время отсутствия на рабочем месте не станут начислять зарплату. По данным пресс-службы предприятия, на 27 июля вакцинацию от COVID-19 прошли 19 003 человека, второй компонент получили 11 330 сотрудников ПАО «КамАЗ». Подробности в материале: В Татарии непривитых сотрудников «КамАЗ» отстранят от работы

13:11 28.07.2021 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 234 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 28 июля подтверждено 55 506 заражений. Выздоровел за всё время 46 221 пациент, за сутки — 35 человек. Скончались от COVID-19 всего 1535 жителей, в том числе за последние 24 часа — 23 пациента. Читайте подробнее: В Пензенской области не снижаются темпы прироста носителей коронавируса

13:14 28.07.2021 В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 106 и 75. Читайте также: Жертвами коронавируса стали 1700 жителей Чувашии

13:17 28.07.2021 В Нижегородской области по состоянию на 28 июля выявили 544 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 539 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 138 947 случаев. Читайте также: Нижегородская область вновь побила рекорд прироста носителей коронавируса

13:20 28.07.2021 За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4984 человек. Читайте подробнее: В Нижегородской области от COVID-19 за сутки скончались 28 человек

13:25 28.07.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 395 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 395 носителей коронавируса

13:26 28.07.2021 В Мордовии по состоянию на 28 июля выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 657 случаев. Об этом: В Мордовии подтвердили 69 новых случаев заражения коронавирусом

13:28 28.07.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 398 человек. Об этом: От COVID-19 за сутки скончались трое жителей Мордовии

13:28 28.07.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля. Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё 23 ковид-пациента

13:31 28.07.2021 В Чувашию впервые поставлена вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». В настоящее время она передана в больницы. Читайте подробнее: Чувашия впервые получила партию вакцины «Спутник Лайт»

13:34 28.07.2021 В Марий Эл по состоянию на 28 июля выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 899 случаев. Читайте подробнее: Прирост носителей коронавируса в Марий Эл достиг 60 человек в сутки

13:34 28.07.2021 План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен почти на 52%. Участниками прививочной кампании стали более 1 млн 54 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля. Читайте также: В Ростовской области план вакцинации выполнен почти на 52%

13:38 28.07.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 370 человек. Об этом: За сутки от COVID-19 в Марий Эл скончались два человека

13:45 28.07.2021 Дополнительные койки для заболевших коронавирусом. Санкт-Петербург gov.spb.ru

13:52 28.07.2021 В Чувашии в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включается диспансеризация переболевших COVID-19 пациентов. Об этом: Углубленную диспансеризацию в Чувашии пройдут 25 тыс. ковид-пациентов

13:54 28.07.2021 370 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба. Сообщается, что всего по области выявили 74 984 случаев заражения этой инфекцией. При этом 69 977 человек справились с ней, в том числе 251 человек победил инфекцию в минувшие 24 часа. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 370 новых носителей коронавируса

14:06 28.07.2021 В Мордовию поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Объем поступившей партии нового препарата составляет 2968 доз. Подробности в материале: В Мордовию впервые поступила партия вакцины «Спутник лайт»

14:07 28.07.2021 По медорганизациям Пензенской области распределяют вакцину «Спутник Лайт», которая впервые поступила в регион 27 июля в количестве 5892 доз. Читайте подробнее: Пензенская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

14:27 28.07.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 207 человек. Среди новых заболевших — 84 архангелогородца и 60 северодвинцев. Читайте также: В Архангельской области коронавирус выявили ещё у 207 человек

14:30 28.07.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 60 099. Об этом сообщили 28 июля в областном оперштабе. Подробности в материале: В Омской области выявили уже более 60 тысяч носителей коронавируса

14:31 28.07.2021 Статистические методы позволяют строить трендовые модели, но создание значимой эпидемиологической модели для пандемии коронавируса — сложная задача, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом: Эксперт назвала главные условия для окончания пандемии COVID-19

14:37 28.07.2021 Во Владимирской области 28 июля подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 603 носителя вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 215 носителей коронавируса

14:38 28.07.2021 Компьютерный томограф. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:50 28.07.2021 У Кремля нет данных о возможности попадания в Россию вакцины от COVID-19 AstraZeneca или каких-либо других зарубежных препаратов аналогичного ряда. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет», — сказал Песков. Об этом: В Кремле не знают о возможности допуска иностранных вакцин в Россию

14:51 28.07.2021 В Пермском крае выявлено 437 новых заражений коронавирусом, что на девять превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 28 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 71 705. На 100 тыс. населения приходится 2758,7 факта заболевания. Выздоровел 63 521 пермяк. За последние сутки из клиник выписали 420 пациентов получавших лечение от COVID-19. Жертвой болезни стали 3150 человек, в том числе 18 — за последний день. Читайте подробнее: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё 18 человек

14:53 28.07.2021 В Нижегородской области прокуратура нашла несколько сайтов по продаже фальшивых сертификатов о получении вакцины от коронавируса. Об этом: Нижегородцам продают фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

15:05 28.07.2021 В Оренбургской области за сутки выявили 324 заражения коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее, сообщает 28 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 294 носителя коронавируса. Оправились от болезни 46 311 человек, за минувшие сутки из COVID-центров выписано 183 пациента. От COVID-19 в Оренбуржье скончался 1241 человек. За последние сутки подтверждено девять летальных исходов. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё девять оренбуржцев

15:09 28.07.2021 В Республику Карелия поступила первая партия новой вакцины «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции — 2292 дозы. Об этом 28 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Читайте подробнее: В Карелию поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

15:24 28.07.2021 Во Владимирской области по состоянию на 28 июля зарегистрировано 1433 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

15:44 28.07.2021 В Тамбовской области 28 июля подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 37 тыс. 401 носитель вируса. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 96 новых носителей коронавируса

15:46 28.07.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 686 человек. Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19

15:51 28.07.2021 В Астраханской области 28 июля подтверждено 289 новых случаев заражения коронавирусом — столько же выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 42 тыс. 807 положительных результатов исследования. Об этом: В Астраханской области выявлены 289 новых случаев заражения коронавирусом

15:53 28.07.2021 В Астраханской области по состоянию на 28 июля подтверждено 13 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 1072 человека. Читайте также: В Астраханской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19

16:11 28.07.2021 В Рязанской области 28 июля выявлено 132 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после лечения 119 пациентов, трое скончались от осложнений. Читайте подробнее: В Рязанской области выявлены ещё 132 носителя коронавируса

16:24 28.07.2021 Врачи многопрофильной медицинской клиники НАКФФ начали применять барокамеры (методика гиперборической оксигенации) для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. По словам сотрудников медицинского учреждения, наиболее тяжёлое следствие COVID-19 — гипоксия — недостаток кислорода. Общая насыщенность кислородом у переболевших ковидом может быть гораздо ниже нормы. Процедуры в кислородной барокамере обогащают организм 100% кислородом.

16:25 28.07.2021 Кислородная барокамера — капсула, внешне похожая на батискаф. Её внутреннее пространство обогащено кислородом под давлением. Но не простым, а очень чистым — медицинским. Пациент в течение определённого времени должен находиться в капсуле — это главное при использовании барокамеры в процессе восстановления после коронавируса. Кислород проникает в кровь, и происходит повышенная гипербарическая оксигенация (насыщение) всех тканей и органов. Во время сеанса пациент расслабляется, при желании можно даже поспать. Из неприятных ощущений — лёгкое закладывание ушей.

16:25 28.07.2021 Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил, что только в его регионе за время пандемии умерли более 2 тыс. человек и это лишь те, кто стал «прямой» жертвой ковида. А есть и те, кто скончался от осложнений уже после того, как поборол это заболевание. Читайте также: Дрозденко ответил на вопрос о принудительной вакцинации

16:25 28.07.2021 «Перенесенная коронавирусная инфекция даже по окончании острого периода длительное время напоминает о себе продолжающейся общей слабостью, недомоганием, одышкой. COVID-19 повреждает альвеолы и сосуды легких, и больной при этом ощущает нехватку дыхания (кислорода). Важно ликвидировать недостаток кислорода у больного», — подчеркнул главный врач клиники Антон Иванов.

16:36 28.07.2021 Глава мурманского минздрава приукрасил данные о темпах вакцинации, заявив, что план по прививкам выполнен почти на 50%. Читайте подробнее: Мурманский минздрав завысил данные о вакцинации в регионе

16:40 28.07.2021 На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга в среду, 28 июля, доставили новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 22 200 комплектов из двух доз. Читайте подробнее: В Петербург доставили вакцину «Спутник V» в необычной дозировке

16:53 28.07.2021 Учебный год в Новосибирской области планируется начать в очном режиме. Об этом во время прямой линии сегодня, 28 июля, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Читайте также: Учебный год в новосибирских школах может начаться в обычном режиме

16:54 28.07.2021 Мурманские студенты смогут получить место в общежитии только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса. Исключение составят лица до 18 лет и те, кто имеет медицинские противопоказания к прививке. Об этом: Мурманских студентов будут заселять в общежития по сертификату о вакцинации

17:09 28.07.2021 В Саратовской области непривитых студентов из отдаленных районов намерены прививать в приоритетном порядке, а иностранных учащихся допустят к занятиям только после теста на COVID-19, заявил зампред областного правительства Роман Грибов. Читайте подробнее: Иностранных студентов саратовских вузов не допустят к учёбе без ПЦР-тестов

17:14 28.07.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать.

17:17 28.07.2021 Первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступила в прививочные пункты Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения. Сообщается, что всего в регион поступило 18 308 доз этой вакцины. При этом каждый пункт вакцинации получил от 80 до 500 доз, в зависимости от числа закреплённых к нему жителей. Читайте подробнее: В прививочные пункты Башкирии поступила вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт»

17:20 28.07.2021 В Коми вакцинацию от COVID-19 завершили 140 650 человек, это 39% от плана. Об этом: В Коми план по ковид-вакцинации выполнен на 39%

17:26 28.07.2021 Вакцина, которой меньше всего в наличии, самая популярная, это признал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос, почему он ревакцинировался «КовиВаком», а не «Спутником Лайт» или другой вакциной. Читайте также: Дрозденко объяснил причину своей ревакцинации «КовиВаком»

17:27 28.07.2021 Похоже, третья волна коронавируса в России пошла на спад, хотя отдельные пики ещё могут быть. Пора готовиться к четвёртой — осенней?

17:33 28.07.2021 Первую партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» доставили в Волгоградскую область, сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона. Кроме того, получены более 31 тысячи доз препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Подробности в материале: Волгоградская область получила первый транш вакцины «Спутник Лайт»

17:34 28.07.2021 В Волгоградской области 28 июля подтверждено 317 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 70 тысяч. Выписаны после лечения 254 человека, 13 пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области коронавирус «взял» 70-тысячный рубеж

17:39 28.07.2021 Глава Роспотребнадзора также уточнила, что среди завершивших вакцинацию от коронавируса заражаются 0,7−0,8%.

17:41 28.07.2021 По данным Роспотребнадзора, полный цикл вакцинации «Спутником» прошли около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн., «КовиВаком» — около 300 тысяч человек.

18:03 28.07.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 до 80%. По её словам, это связано с мутациями коронавируса.

18:06 28.07.2021 В Вологодской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета. Читайте также: На Вологодчине антиковидные ограничения продлили до конца лета

18:15 28.07.2021 В Ямало-Ненецком автономном округе скончались уже 468 пациентов с коронавирусом. Это на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает Роспотребнадзор. Читайте также: На Ямале от COVID-19 скончались ещё три пациента

18:18 28.07.2021 В России порядка 21 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: В России 21 миллион человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19

18:23 28.07.2021 В Русской православной церкви 5295 человек из числа клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 176 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. Подробности в материале: В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом среди священнослужителей

18:33 28.07.2021 В Серпухове будет налажено производство вакцины от коронавируса. По данным СМИ, речь идёт о вакцине «ЭпиВакКорона». По предварительной информации, базой для запуска производства станет фармацевтическое предприятие «Аллиум» в Оболенске, которое входит в структуру АФК «Система».

18:52 28.07.2021 Пункт вакцинации в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

19:02 28.07.2021 В Вологодской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 164 369 человек, более 40% из которых — пенсионеры. Подробности в материале: Более 164 тысяч жителей Вологодчины завершили вакцинацию от коронавируса

19:06 28.07.2021 В Псковской области до конца июля должны быть вакцинированы 60% работников сферы образования, тем более что накануне в регион поступила крупная партия вакцины. Подробности в материале: На Псковщине до конца июля вакцинируют 60% работников образования

19:38 28.07.2021 В Тюменской области за 27 июля обнаружили ещё 276 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Тюменской области выявили ещё 276 ковид-пациентов

19:53 28.07.2021 Случаев передачи коронавируса от животных человеку нет, заявила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции общества «Знание». Читайте подробнее: Попова заявила, что COVID-19 не передаётся человеку от животных

19:59 28.07.2021 В российских регионах продолжаются мероприятия по вакцинированию населения и введению ограничительных мер, что связано с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но далеко не все субъекты стремятся «закручивать гайки» и ужесточать требования к населению. Эксперты отмечают, что власти субъектов пытаются избежать роста социального недовольства и стараются не форсировать ситуацию. Подробности в материале: Принудительная вакцинация против «Единой России» и власти

20:58 28.07.2021 Прививочная кампания против COVID-19 в Нижневартовске. n-vartovsk.ru

21:46 28.07.2021 Данные на 28 июля: в Москве за все время пандемии зарегистрировали 1 495 775 случаев заражения.

22:31 28.07.2021 Не исключено, что в сентябре на пунктах вакцинации будут очереди. Вернутся с дач те, у кого подходит срок ревакцинации.

22:34 28.07.2021 В ВОЗ заявили, что выявленный в РФ штамм коронавируса не представляет глобальной опасности. Из мониторинга его исключили.

22:54 28.07.2021 Мобильный пункт вакцинации в Крыму. Александр Полегенько © ИА REGNUM

03:32 29.07.2021 В Магадан 28 июля поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Читайте подробнее: На Колыму доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт»

04:08 29.07.2021 Минтруда и социальной политики Приморья в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу будет продлевать региональную доплату к пенсии, ежемесячные выплаты на третьего (последующего) ребенка, несколько выплат по закону о поддержке многодетных семей (компенсация за ЖКУ и капитальные ремонт), ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет для малоимущих семей. Об этом: В Приморье автоматически продлят соцвыплаты

04:19 29.07.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил работу медицинских учреждений Сахалина. Особое внимание он уделил вопросам организации вакцинации населения от коронавируса. На Итурупе, например, уже удалось достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19. Всего в островном регионе привито более 140 тыс. человек Подробности в материале: На Итурупе достигли коллективного иммунитета к COVID-19

04:39 29.07.2021 Всего на 29 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 64 497 носителей коронавируса, 58 050 человек выздоровели, скончались 617 жителей региона. Об этом: В Хабаровском крае от COVID-19 скончались уже более 600 человек

05:51 29.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 52 173. Об этом утром 29 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии умерли ещё девять пациентов с COVID-19

06:31 29.07.2021 На Сахалине за последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось сразу на пять человек. По данным правительства островного региона на 28 июля, в области скончался 121 носитель коронавируса. Подробности в материале: На Сахалине за сутки от COVID-19 скончались пять человек

06:32 29.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 52 173. Читайте подробнее: В Бурятии число носителей коронавируса превысило 52 тыс

06:36 29.07.2021 В Омске празднование Дня города, которое должно было состояться в первых числах августа, из-за коронавируса переносится на 11 сентября. В том числе перенесены салют и праздничный концерт. Об этом: «Мне очень жаль»: мэр Омска высказалась о переносе Дня города

06:49 29.07.2021 В Туве зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 с начала года в республике стали 55 человек. Об этом: В Туве скончались ещё десять пациентов с COVID-19

06:52 29.07.2021 На Сахалине за последние сутки вакцинировали от COVID-19 ещё 1103 человека (днём ранее 1056). За всё время прививочной кампании, по данным на 28 июля, привились уже 144 723 жителя островного региона. Читайте также: На Сахалине достигли уже 46% коллективного иммунитета к COVID-19

07:03 29.07.2021 Основной причиной увеличения количества заразившихся коронавирусом в Новосибирской области стало появление нового штамма. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников. «Основная причина, конечно же, это появление нового штамма коронавируса. Более агрессивного, который выбирал новых жертв», — сказал Травников в эфире телеканала ОТС, отвечая на вопросы жителей региона. Читайте также: Новосибирский губернатор назвал основную причину третьей волны коронавируса

07:24 29.07.2021 В Республике Алтай за сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и десяти районов. Подробности в материале: На Алтае выявили 52 новых носителя коронавируса

07:47 29.07.2021 В Ульяновской области продолжают регистрировать новые летальные исходы от COVID-19. Читайте подробнее: В Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом

07:55 29.07.2021 В Ульяновской области чуть снизился суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 258 жителей

08:03 29.07.2021 В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 29 июля, за прошедшие сутки выявлено 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 204 случая. Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили ещё 206 носителей коронавируса

08:05 29.07.2021 В Ульяновскую область поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Об этом: Ульяновская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

08:06 29.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1668 человек. Читайте также: В Бурятии от COVID-19 скончались ещё девять пациентов

08:16 29.07.2021 Лидером по темпам вакцинации населения от COVID-19 в Сибирском федеральном округе (СФО) является Омская область. Об этом 29 июля заявили власти региона. Читайте также: Омская область заявила о лидерстве по темпам вакцинации от коронавируса

08:52 29.07.2021 В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявили 76 случаев. Читайте также: В Туве выявили 169 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:57 29.07.2021 Осложнения после коронавирусной инфекции могут развиться примерно у трети детей, выше этот риск для детей с лишним весом. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Постковидные осложнения затрагивают сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг и желудочно-кишечный тракт. Об этом: Инфекционист предупредил о возможных осложнениях у детей после COVID-19

08:58 29.07.2021 В Приамурье за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 132 человек. За весь период пандемии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 28 июля, в области выявили 27 305 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Приамурье выявили ещё 132 носителя коронавируса

08:59 29.07.2021 В Забайкальском крае число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 выросло на 4,5 тыс. за минувшие сутки. Первым компонентом привились более 2,7 тыс. человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 привили 4,5 тыс. забайкальцев

09:10 29.07.2021 В Пермском крае ожидают четвертую волну коронавирусной инфекции. При этом перерыв между третьей и четвертой волнами может оказаться незаметным, считает внештатный советник губернатора по социальным вопросам Дмитрий Жебелев, информируетРБК. Ориентируясь на прошлогодний опыт, Жебелев обратил внимание, что во второй половине августа — сентябре количество социальных контактов растет, что приводит к росту заболеваемости. Прослеживается связь с началом учебного года в очном формате. Об этом: В Прикамье прогнознозируют четвёртую волну COVID-19

09:20 29.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки выявили 118 новых носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 29 июля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Калмыкии выявили 118 новых носителей коронавируса

09:22 29.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 июля. Об этом: Ещё три жителя Калмыкии стали жертвами коронавируса

09:25 29.07.2021 Список рекомендаций, при котором возможно проведения Дня города в Белгороде, представил 28 июля региональный Роспотребнадзор. Обсуждается возможность провести лишь протокольные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Читайте подробнее: Роспотребнадзор назвал условия проведения Дня города в Белгороде

09:35 29.07.2021 В Пермском крае перенесли срок проведения этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Он был запланирован на 31июля — 1 августа. Причиной названа неблагополучная эпидобстановка в регионе. Информация об этом появилась в соцсетях. Читайте также: В Прикамье перенесли этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

09:37 29.07.2021 Проведение и посещение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек запрещено на территории Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал 28 июля губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: На Кубани запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

10:00 29.07.2021 В Татарии подтверждены еще пять летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 29 июля 607 человек. Читайте подробнее: В Татарии от COVID-19 скончались ещё пять человек

10:01 29.07.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 253 случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 29 июля подтверждено 72 558 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 67 753 человека, за сутки — 228 пациентов. Читайте также: В Саратовской области выявили 253 новых носителя коронавируса

10:12 29.07.2021 За истекшие сутки в Петербурге протестировали на наличие коронавирусной инфекции 31 243 человека. Это на пять тысяч человек больше, чем в предыдущие сутки. Об этом: В Петербурге более 31 тыс. человек проверили на коронавирус за сутки

10:24 29.07.2021 На данный момент состояние певицы Марины Абросимовой, также известной под псевдонимом МакSим, продолжает быть тяжелым, однако у артистки наблюдается положительная динамика. Об этом 29 июля рассказала пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская. Читайте также: Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

10:28 29.07.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 июля в правительстве республики. Об этом: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 180 человек

10:37 29.07.2021 Пандемия коронавируса обострила копившиеся годы проблемы в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме заявили об утрате доверия врачей к государству

10:40 29.07.2021 Кемеровские власти внесли изменения в распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, ограничения, введённые ранее из-за коронавируса, продлеваются до 11 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Кузбассе продлили ограничительные меры из-за коронавируса

10:43 29.07.2021 В Туве полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 62,7 тыс. человек или 50,2% от плана. При этом первым компонентом привились 83,8 тыс. жителей, что составляет 67,5% от плана. Об этом: План по вакцинации в Туве выполнен более чем на 50%

10:45 29.07.2021 В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины «Спутник Лайт», сообщили 29 июля в региональном правительстве. Подробности в материале: Алтайский край получил тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

11:00 29.07.2021 В России заблокировали 976 сайтов, на которых размещались объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Читайте подробнее: В России заблокировали около 1 тыс. сайтов с продажей COVID-сертификатов

11:03 29.07.2021 За минувшие сутки COVID-19 в Магаданской области унёс жизни ещё двух человек. Об этом: На Колыме от COVID-19 скончались ещё два пациента

11:04 29.07.2021 В Брянской области 29 июля подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, что на 17 меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 206 пациентов, зарегистрировано девять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области подтвердили 265 новых случаев заражения коронавирусом

11:07 29.07.2021 Прививочная кампания против коронавируса продолжается в Алтайском крае. Как сообщили 29 июля в краевом правительстве, в регионе привиты уже 466 370 человек. Подробности в материале: В Алтайском крае от коронавируса привились более 460 тысяч человек

11:11 29.07.2021 В Забайкальском крае общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 56 024. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 276 новых носителей. Читайте также: В Забайкалье выявили более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:14 29.07.2021 Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Владимир Стеклов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщает Телеграм-канал Mash. Об этом: Актер Владимир Стеклов заразился коронавирусом

11:17 29.07.2021 В Республике Крым подтверждён 381 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано накануне, 28 июля. Читайте подробнее: В Крыму коронавирус выявили более чем у 59 тыс. человек

11:18 29.07.2021 Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в ситуации вокруг судьбы школьницы из Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от коронавируса с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля. Читайте также: Генпрокурор разберется в ситуации со смертью от ковида семьи в Краснодаре

11:18 29.07.2021 Советский и российский актёр Владимир Стеклов госпитализирован в одну из больниц с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал 112. «Вчера актер пожаловался на высокую температуру и дыхательную недостаточность. Врачи приняли решение госпитализировать Стеклова в одну из столичных клиник», — говорится в сообщении канала. Читайте также: Актёр Владимир Стеклов госпитализирован с подозрением на COVID-19

11:35 29.07.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 270 и достигло 6 218 502. Об этом 29 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Подробности в материале: В России выявили за сутки 23270 случаев заражения коронавирусом

11:39 29.07.2021 В Краснодарском крае подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июля. Накануне, 28 июля, сообщалось о 261 новом носителе инфекции. Среди заболевших за минувшие сутки — сразу 16 детей. Читайте также: На Кубани за сутки выявили 265 новых носителей коронавируса

11:41 29.07.2021 Коронавирусные ограничения ужесточили в Хакасии. Об этом сообщили в правительстве региона. Читайте подробнее: В Хакасии туристов не будут заселять в отели без ПЦР-теста или прививки

11:42 29.07.2021 В Тамбовской области выявили три факта подделки медиками сертификатов о вакцинации. По всем фактам устанавливаются дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждане, которые воспользовались незаконными услугами. В полиции предупредили, что за покупку поддельного сертификата грозит уголовная ответственность вне зависимости от того, был ли использован документ. Об этом: Три тамбовских медработника выдавали поддельные сертифкаты о вакцинации

11:42 29.07.2021 За последние сутки в Москве выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 июля оперативный штаб столицы. Читайте подробнее: Снова рост: в Москве выявили 3356 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 29.07.2021 Полиция Санкт-Петербурга выявила преступную схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Врач и медсестра за несколько тысяч рублей предоставляли справки о якобы пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также отрицательных ПЦР-тестах. Читайте также: В Петербурге медиков — «оборотней» изобличили в подделке справок о вакцинации