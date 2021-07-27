Новосибирск, 27 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) приобрёл частный дом для своей поклонницы из Новосибирска по имени Ксения. Об этом 27 июля пишет издание «Комсомольская правда».

Частный дом

Как отмечает СМИ, женщина попросила блогера материально помочь в установке окна в комнате её дочери. Однако Давид Манукян решил подарить поклоннице и её семье «дом мечты».

ИА REGNUM напоминает, что Манукян родился в Новосибирске. Блогер решил переехать в Москву в 2017 году в возрасте 24 лет.