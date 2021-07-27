Киев, 27 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) вводит в оборот монету, посвящённую возвращению лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщила 27 июля пресс-служба регулятора.

Украинская гривна

Монета номиналом пять гривен будет введена в оборот с 29 июля 2021 года. На её аверсе изображена лошадь Пржевальского в цвете. На реверсе — лось, бурый медведь, чёрный аист, зубр и рысь.

Тираж монеты составляет 40 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НБУ ввёл в обращение юбилейную монету, посвящённую маякам Украины.