Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Услугу «спасение утопающих» за 800 рублей обнаружили туристы в прейскуранте услуг на одном из платных пляжей в Сочи. При этом стоимость только входа на сам пляж составляет 7 тыс. рублей. Видео, снятое туристами, появилось на местных ресурсах.

Город Сочи

Видео вызвало обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей не видит ничего особенного в ситуации.

«А что не так? Это частный пляж», — написал один из участников обсуждения.

«Вообще не понимаю людей, отдыхающих в Краснодарском крае и Крыму», — отозвался другой пользователь

«VIP?! У меня в сарае и то более элитные условия)))» — удивился соотношению «цена-качество» другой комментатор.