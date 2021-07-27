Джакарта, 27 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что около 21,2 млн доз сырья для вакцины против коронавируса будут переработаны компанией PT Bio Farma в готовую вакцину примерно за 2−3 недели, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В конце августа будет использовано 21,2 млн доз вакцины Sinovac.

В настоящее время правительство Индонезии получило 151,9 млн доз вакцины против коронавируса. Запасы вакцины будут продолжать расти в октябре, ноябре и декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Юго-Восточной Азии в последние дни бьют рекорды по числу заразившихся коронавирусом и смертей от COVID-19.

Подробнее в материале:Страны Юго-Восточной Азии бьют рекорды по заболеваемости COVID-19