Минск, , 12:34 — REGNUM Белорусская оппозиция может обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Игорь Якимчук.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с прихожанами принадлежащего БАПЦ собора святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке.

«То, что Тихановская посетила храм раскольничьей Белорусской автокефальной православной церкви, говорит о том, что и в Белоруссии предполагается реализация такого же автокефального проекта, как это было на Украине», — цитирует его РИА Новости.

исключать того, что «кто-то обратится к патриарху Константинопольскому», в РПЦ не могут, идея совершенно не имеет никакой поддержки в Белоруссии, добавил Якимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемая «независимость» ПЦУ — не более чем пропагандистский миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, новая украинская церковь на самом деле не входит в список автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а является непризнанной церковью.

Так, Белорусская, Польская и Русская православные церкви официально отказались признавать ПЦУ, а канонической православной церковью на Украине была и остается УПЦ МП.