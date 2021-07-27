Минск, 27 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция может обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Игорь Якимчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с прихожанами принадлежащего БАПЦ собора святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке.

«То, что Тихановская посетила храм раскольничьей Белорусской автокефальной православной церкви, говорит о том, что и в Белоруссии предполагается реализация такого же автокефального проекта, как это было на Украине», — цитирует его РИА Новости.

исключать того, что «кто-то обратится к патриарху Константинопольскому», в РПЦ не могут, идея совершенно не имеет никакой поддержки в Белоруссии, добавил Якимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемая «независимость» ПЦУ — не более чем пропагандистский миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, новая украинская церковь на самом деле не входит в список автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а является непризнанной церковью.

Так, Белорусская, Польская и Русская православные церкви официально отказались признавать ПЦУ, а канонической православной церковью на Украине была и остается УПЦ МП.