В РПЦ отреагировали на визит Тихановской к белорусским раскольникам
Минск, 27 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция может обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Игорь Якимчук.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с прихожанами принадлежащего БАПЦ собора святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке.
исключать того, что «кто-то обратится к патриарху Константинопольскому», в РПЦ не могут, идея совершенно не имеет никакой поддержки в Белоруссии, добавил Якимчук.
Как сообщало ИА REGNUM, так называемая «независимость» ПЦУ — не более чем пропагандистский миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, новая украинская церковь на самом деле не входит в список автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а является непризнанной церковью.
Так, Белорусская, Польская и Русская православные церкви официально отказались признавать ПЦУ, а канонической православной церковью на Украине была и остается УПЦ МП.