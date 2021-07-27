Москва, , 12:32 — REGNUM Россия в преддверии консультаций в Женеве передала Соединённым Штатам свои предложения по стратегической стабильности. Об этом 27 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Флаги США и России Mil.ru

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«Мы им уже передали на бумаге [наши предложения]», — уточнил высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что российская сторона в процессе подготовки к встрече «высказала ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какая должна быть повестка дня предстоящей работы».

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Россия на консультациях в Женеве надеется понять настрой США на наращивание диалога, пояснил Рябков, подчеркнув, что подходы двух стран не во всём совпадают. По его словам, встреча как раз и проводится для запуска процесса и углубленного анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о консультациях по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями между Россией и США, была достигнута президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байден на саммите в Женеве. По данным источника газеты The Hill, первый раунд консультаций должен состояться 28 июля.

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