Омск, 27 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Омске задержаны двое мужчина, подозреваемых в изнасиловании 32-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия Жертва насильника

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование группой лиц с угрозой убийством»). Злоумышленники напали на омичку утром 24 июля на улице Перелета.

По версии следствия, примерно в 05:00 женщина возвращалась домой из кафе. В это время двое пьяных малознакомых мужчин, угрожая убийством, затащили её в кусты и изнасиловали. Крики потерпевшей услышала жительница соседнего дома, она вызвала наряд полиции. На месте преступления полицейские задержали одного из подозреваемых, второму удалось скрыться.

26 июля задержанный был заключён под стражу на два месяца. Оказалось, что 32-летний подозреваемый в 2015 году был судим за изнасилование. Он освободился из мест лишения свободы в июне 2020 года.

Вскоре был задержан второй подозреваемый — ранее судимый за кражи и грабежи 39-летний омич.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае двух местных жителей обвиняют в изнасиловании девушки, удерживании её в погребе и угрозе убийством.

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