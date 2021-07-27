Москва, 27 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Авианосцы жизненно необходимы для военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 27 июля заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Авианосцы для нашего флота жизненно необходимы. Авианосцы необходимы во всех отношениях. Как для защиты интересов России в мирное время, так и в случае крупномасштабного конфликта», — сказал доктор военных наук.

По его оценке, без авианосцев Россия сможет обеспечить защиту с воздуха своих кораблей в пределах 200−300 километров от собственного побережья.