Кызыл, 27 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле задержаны двое юношей по подозрению в угоне автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, два заявления о хищении поступили в полицию в минувшие выходные.

Угон автомобиля

У одного из них неизвестные угнали Renault Logan со двора дома, у второго — ГАЗ-3102 с парковки. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские задержали молодых людей 16 и 18 лет, передвигавшихся на одной из машин. Свой поступок они объяснили намерением подработать на такси.

«Как установили полицейские, первым злоумышленники угнали автомобиль марки ГАЗ, которая во время поездки вышла из строя из-за превышения скорости, после чего угонщикам пришлось бросить её и искать другой автомобиль», — отметили в министерстве.

По данным полиции, подозреваемые познакомились лишь несколькими днями ранее. К настоящему времени несовершеннолетний фигурант передан законным представителям, 18-летнего отправили в изолятор.