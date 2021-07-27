* запрещённая в России организация

Дамаск, , 12:40 — REGNUM Два главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны на востоке Сирии. Об этом сообщает 27 июля телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что силы возглавляемой США международной коалиции провели десантную операцию в провинции Дейр-эз-Зор. Её итогом стало задержание главарей террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Второго департамента Азии МИД РФЗамир Кабулов заявил, что у России есть доказательства сотрудничества США с названной группировкой в Афганистане. В частности, американцы на вертолётах доставляли террористам оружие.

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