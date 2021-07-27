Тоцкий район, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Тоцком районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. Он подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий, сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, вечером 13 июля 2021 года бизнесмен пытался передать правоохранителю 50 тыс. рублей за то, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за продажу и хранение алкогольной продукции без маркировки.

Полицейский отказался от участия в коррупционном преступлении. Предприниматель задержан.