Москва, 27 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Не очень понятно, как Польша пыталась замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2». Ее политические и экономические возможности очень ограниченны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Однако, если это правда, то ее усилия однозначно принесли Газпрому неплохой профит. Цены на газ в Европе сейчас в 3,5−4 раза выше, чем год назад.

Старт «Северного потока — 2» именно сейчас однозначно выгоден Газпрому. Сделать с этим ничего нельзя. Планируется, что газопровод войдет в строй в конце августа или сентябре 2021 года.

Увязывать «СП-2» с политикой — это лукавство. За 50 лет Россия зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоносителей в Европу. Этому не мешали ни холодная война, ни кризис вокруг Югославии 1999 года.

При этом Газпром всегда поступал как рыночная компания, стараясь максимизировать прибыль или, правильней сказать, чистый денежный поток, то есть за минусом инвестиций. А они, прежде всего, в строительство трубопроводов у Газпрома всегда были высокими.

Конечно, основные потери от старта «СП-2» получит Украина, а не Польша. Дело не столько в плате за транзит, сколько в возможности политического влияния.

20 лет назад у Украины был шанс избежать данной ситуации, обменяв свою газотранспортную систему на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале Газпрома.

Газпром — акционерная рыночная компания. И если это будет финансово выгодно, то российский газовый холдинг сохранит транзит через Украину и после 2024 года.

Однако, очень вероятно, что это будет как минимум в половину меньше нынешних 40 млрд кубометров в год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач заявил, что власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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