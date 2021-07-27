Воркута, Коми, 27 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Полицейский из Воркуты Владимир Бяков получил благодарность от главы УМВД за спасение двухлетнего ребенка, выпавшего из окна пятого этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Yarnews.net Ребенок в окне дома на Кавказской

ЧП произошло 19 июня. Мальчика, который стоял на подоконнике, оперевшись на москитную сетку, заметили прохожие. Среди них оказался полицейский Владимир Бяков. Он успел подбежать к дому и поймать выпавшего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в столице Коми случайный прохожий спас шестилетнюю девочку, которая оказалась заблокированной в горящей квартире.