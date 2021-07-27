Пенза, 27 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 232 случая заражения коронавирусом. Накануне выявили 229 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 27 июля подтверждено 55 272 заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Выздоровели за все время 46 186 пациентов, за сутки — 38 человек. Скончались от COVID-19 всего 1512 жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 26 июля выявили 23 032 случая заражения коронавирусом, в результате общее число подтверждённых случаев достигло 6 172 812.

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