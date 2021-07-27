Уфа, 27 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Строительство центра гимнастики намерены завершить до конца текущего года в Уфе. Об этом 27 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Galina9237941221 Дети. Гимнастика

По его словам, в Уфе продолжают возводить центр гимнастики, который уже готов на 65%.

«Все работы планируем завершить до конца 2021 года. Сейчас в здании занимаются внутренней отделкой, ведут электромонтажные работы. Общая стоимость объекта — 786 млн. рублей, 450 млн. из которых — из федерального бюджета», — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что в республике спортивной гимнастикой занимается свыше 500 человек, а художественной гимнастикой — 1300 человек.

«Центр подобного уровня очень нужен нашим спортсменам для ежедневных тренировок, здесь планируем проводить и соревнования разных уровней», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить многофункциональный спортивный комплекс.