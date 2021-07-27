Берлин, 27 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Сети опубликованы фотографии интерьера обновленного кроссовера BMW X5. Снимки размещены на портале Motor.es.

Motor.es BMW X5

Отмечается, что фотографии были сделаны во время испытания новинки на дорогах общего пользования в Южной Европе. О дизайне модели пока мало что известно, поскольку на представленных снимках у рестайлингового BMW X5 установлено слишком много временных деталей.

Внутри модели появились развитые электронные панели, которых нет у предшественника. По предварительной информации, новинка получит экраны, как у электрокроссовера BMW iX и электромобиля i4. Так, новинка получит 12,3-дюймовый экран приборной панели и 14,9-дюймовый дисплей мультимедиа.

Напомним, по предварительным данным, новый BMW X5 будет представлен в конце 2022 года.

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