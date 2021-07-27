Москва, , 12:22 — REGNUM «Справедливая Россия» не будет подписывать соглашение о «безопасных» выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Медицинские маски

«Никаких соглашений с «Единой Россией» и другими партиями, демонстрирующими подобный уровень цинизма, быть не может», — заявил Миронов.

Выборы, безусловно, должны быть и честными, и безопасными, но любые договоренности с «партией власти» идут только во вред тому и другому, уверен он.

«Единороссы пытаются спекулировать на болезненной для всех теме пандемии и вместо «честных» выборов предлагают «безопасные». Пункты предложенного ими соглашения делятся на две части: одни — очевидные, то есть дублирующие нормы законодательства и принципы здравого смысла, а вторые — опасные», — указал он.

Формулировка требования «не допускать непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях» в отсутствие четких критериев оценки, скорее всего, окажется «полицейской дубинкой», которой самовольно присвоившие себе монополию на профессионализм единороссы, будут пытаться «переубедить» несогласных с ними, опасается Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Справороссы и ЛДПР готовы подписать соглашение за безопасные выборы